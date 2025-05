Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: PKW kollidiert mit Radfahrer - 63-Jähriger schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend befuhr ein 63-Jähriger gegen 19:00 Uhr mit seinem E-Bike den Radweg an der Hüttenstraße. Als der Mann aus Georgsmarienhütte die Fahrbahn in Richtung Liedstraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem BMW, welcher auf der Hüttenstraße in Richtung Hagen a.T.W. unterwegs war. Der 63-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der 25-jährige Autofahrer, ein Mann aus Hagen, blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Anschluss folgte die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

