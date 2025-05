Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Brand in einem Restaurant in der Sutthauser Straße

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag kam es gegen 11.55 Uhr zu einem gemeinsamen Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei. In einer Küche eines Restaurants in der Sutthauser Straße kam es zu einem Brand. Unverzüglich eilten mehrere Feuerwehren aus Oesede und Hagen a.T.W. zur Einsatzörtlichkeit und begannen mit den Löscharbeiten. Ein 55-jähriger Mitarbeiter des Restaurants erlitt bei vorab getätigten Löschversuchen eine Rauchgasintoxikation und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die restlichen Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und blieben glücklicherweise unverletzt.

Das Restaurant und die darüberliegenden Wohnungen sind zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und hat die Brandermittlungen aufgenommen. Die Löscharbeiten dauern an. Für die Dauer der Löscharbeiten ist die Sutthauser Straße in beiden Richtungen voll gesperrt.

