Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen: Sachbeschädigung an PKW in der Südstraße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In einem Innenhof der Südstraße kam es zu einer Sachbeschädigung eines Auto der Marke VW. In dem Zeitraum von Mittwoch, dem 30.04.2025, 22:00 Uhr bis Donnerstagmorgen, 01.05.2025, 09:00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter den VW einer 43- jährigen Frau aus Dissen mit schwarzem Sprühlack. Anschließend entfernte sich der Täter in unbekannte Richtung. Am 19.04.2025 hatte es bereits eine ähnliche Tat gegeben.

Die Polizei Dissen bittet nun Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung oder verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben, sich telefonisch unter 05421/931280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell