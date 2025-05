Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: PKW kollidiert mit Zug - Unfallaufnahme dauert an

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es gegen kurz vor 15:00 Uhr zu einem Unfall an einem Bahnübergang in der Straße "Burlagerort". Der Fahrer eines Mercedes fuhr aus bislang ungeklärter Ursache trotz herannahenden Zuges über den unbeschrankten Bahnübergang. Infolgedessen kam es zur Kollision, wodurch der Mercedes-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Alle Fahrgäste im Zug blieben unversehrt. Diese werden derzeitig aus dem Zug begleitet und über den Ersatzverkehr abtransportiert.

Die Unfallaufnahme dauert an. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

