Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Montagabend bis Dienstagmorgen kam es zu mehreren Aufbrüchen von PKW. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 07.30 Uhr brachen Unbekannte einen Mercedes Sprinter sowie einen Citroen Transporter in der Straße "Am Haunhorst" auf. Die Kriminellen entwendeten jeweils mehrere Werkzeuge und flüchteten anschließen unerkannt.

In der Zeit von 17.30 Uhr bis 06.40 Uhr morgens, verschaffen sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Ford Transit in der Straße "Am Schwanenbach". Auch hier entwendeten die Diebe diverses Werkzeug und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum von 02.15 Uhr bis 08.00 Uhr brachen Diebe in einen Transporter der Marke Mercedes im "Gretescher Weg" ein. Auch hier wurden Werkzeuge sowie Elektrogeräte entwendet.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugaufbrüchen oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht habe, sich tagsüber telefonisch unter 0541/327-3203 oder zu sonstigen Zeiten unter -2215 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell