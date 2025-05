Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: PKW kollidiert mit Stromkasten und Baum - 49-jähriger Fahrer leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 49-jähriger Osnabrücker mit seinem Volvo gegen 07:05 Uhr den Heger-Tor-Wall in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Katharinenstraße geriet der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem angrenzenden Stromkasten und einem Baum, bevor er vor einer Ampelanlage zum Stehen kam. Der Baum kippte in der Folge um. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen erster Ermittlungen stellte sich heraus, dass eine medizinische Ursache zum Unfall geführt haben könnte. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

