Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Explosion in Altenpflegeheim - Polizei ermittelt, Ursache noch unklar

Osnabrück (ots)

Am späten Sonntagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, kam es in einem Altenpflegeheim im Rosenweg zu einer Explosion in einem Badezimmer eines Bewohnerzimmers. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Die durch die Detonation entstandene Druckwelle brachte eine Zwischenwand zum Nachbarzimmer zum Einsturz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich ein Großteil der Bewohner in einem Gemeinschaftsraum.

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Ankum, Bersenbrück und Nortrup waren im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen wurde das Erdgeschoss teilweise evakuiert. Insgesamt wurden 27 Bewohner vorsorglich in andere Bereiche der Einrichtung verlegt. Die Statik des Gebäudes ist laut erster Einschätzung nicht beeinträchtigt - lediglich die direkt betroffenen Zimmer sind bis auf Weiteres nicht nutzbar und wurden versiegelt.

Die Polizei Osnabrück hat die Ermittlungen zur Ursache der Explosion aufgenommen und ermittelt derzeit in alle Richtungen.

Ein möglicher Zusammenhang mit einem Brandereignis vom 21.03.2025 im selben Objekt wird geprüft. (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104236/5995473)

Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell