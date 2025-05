Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Versuchter Einbruch in der Ankumer Straße- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21.25 Uhr zu einem versuchten Einbruch in Bippen. Zwei bislang Unbekannte versuchten sich gewaltsam Zutritt zu einem Unternehmen in der Ankumer Straße zu machen. Als dies nicht gelang, versuchten die Kriminellen mit einem Stein eine Scheibe einzuschlagen. Dies konnte ein Zeuge wahrnehmen und sprach die Täter von Weitem an. Die Kriminellen ergriffen daraufhin zu Fuß die Flucht in Richtung Fürstenau.

Die beiden Flüchtigen können wie folgt beschrieben werde:

- Männlich

- Jogginganzüge (1. Person komplett schwarz, 2. Person weiß mit blauen Streifen auf Ärmeln und Beinen)

- Haare dunkel, an den Seiten kurz oben etwas länger und lockig

- 1x schwarzes Damenrad mitgeführt

Die Polizei Bersenbrück bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Flüchtigen geben können, sich telefonisch unter 05439/9690 zu melden.

