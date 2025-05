POL-OS: Georgsmarienhütte: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizei Georgsmarienhütte

Polizeiinspektion Osnabrück

Georgsmarienhütte: Amtseinführung des neuen Leiters der Polizei Georgsmarienhütte

Osnabrück (ots)

Im feierlichen Rahmen wurde Nils Allendorf am heutigen Montag als neuer Dienststellenleiter des Polizeikommissariats Georgsmarienhütte offiziell in sein Amt eingeführt. Zahlreiche Gäste unter anderem aus Politik, Justiz, Feuerwehr, THW sowie Vertreterinnen und Vertreter der Polizei Osnabrück nahmen an der Veranstaltung im Rathaus Georgsmarienhütte teil.

Zum Auftakt begrüßte Bürgermeisterin Frau Bahlo die Anwesenden als Hausherrin und betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung einer vertrauensvollen und engen Zusammenarbeit zwischen Kommunen und Polizei.

Polizeipräsident Michael Maßmann würdigte in seiner Ansprache Allendorfs bisherige Leistungen und bezeichnete ihn als "Ausnahmetalent", das früh durch sein Engagement und seine Kompetenz aufgefallen sei. Auch der Leiter der Polizeiinspektion Osnabrück, Oliver Voges, gratulierte herzlich und betonte seine Freude über die Verstärkung für das Team in der Polizeiinspektion Osnabrück.

