POL-MG: Porsche in Wickrath gestohlen

Mönchengladbach (ots) - Am Freitag, 11. April, ist es gegen 9.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Nordring/ Krefelder Straße gekommen. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer floh vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen. Nach Aussage des 21-Jährigen sei er auf dem Fahrradweg am Nordring in Richtung ...

