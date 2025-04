Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrsunfall: 21-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 11. April, ist es gegen 9.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Nordring/ Krefelder Straße gekommen. Ein 21-jähriger Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der beteiligte Autofahrer floh vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Aussage des 21-Jährigen sei er auf dem Fahrradweg am Nordring in Richtung Volksbadstraße gefahren. Im Kreuzungsbereich zur Krefelder Straße seien mehrere Autos vom Nordring nach rechts auf die Krefelder Straße abgebogen. Dabei habe ihn ein Auto übersehen, wodurch es zum Zusammenstoß gekommen sei und der Fahrradfahrer stürzte. Der 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer soll seine Fahrt in Richtung Hindenburgstraße fortgesetzt haben.

Die Polizei Mönchenglabdach bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell