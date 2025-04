Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrerin am Nordpark gestürzt - Pkw-Fahrer gesucht

Mönchengladbach (ots)

Im Rahmen des Bundesligaspiels ist es am Samstag, 12. April, gegen 12.15 Uhr im Nordpark zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Radfahrerin bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt wurde. Die Polizei sucht nun den Autofahrer, der davonfuhr, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Eine 52-jährige Stadionordnerin war mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Borussia-Park. An der Kreuzung Gladbacher Straße / Am Nordpark überquerte sie die Straße laut eigener Aussage bei einer Grünlicht zeigenden Ampel. Zeitgleich sei aus der Straße Am Nordpark kommend ein Auto nach rechts in die Gladbacher Straße eingebogen. Die Radfahrerin konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, stürzte und verletzte sich dabei. Passanten halfen der Frau daraufhin. Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Dacia gehandelt haben. Der Fahrer sei männlich gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den Fahrer des weißen Dacia, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. Dies gilt auch für Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und die Passanten, die sich um die Frau gekümmert haben. (lh)

