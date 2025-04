POL-MG: Aachener Straße: Brand auf Firmengelände

Mönchengladbach (ots) - Am Samstag, 12. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:10 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Giesenkirchen. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zugang zum Objekt, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter ...

