Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Einfamilienhaus in Mönchengladbach-Giesenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Samstag, 12. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 15:10 Uhr und 23:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Giesenkirchen. Unbekannte Täter verschafften sich über den rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zugang zum Objekt, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter mehrere Räume und entwendeten einen Tresor mit Bargeld, einen PKW-Schlüssel, Bekleidung, Schecks sowie Geschirr. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 02161/290 zu melden.

