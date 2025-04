POL-MG: Einbruch in Mönchengladbach-Rheydt: Unbekannte Täter dringen in Wohnung ein

Mönchengladbach (ots) - Bislang Unbekannte haben zwischen Mittwoch, 9. April, 17.45 Uhr und Donnerstag, 10. April, 7.25 Uhr an der Adolf-Brochhaus-Straße in Lürrip einen grauen VW Golf gestohlen. Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Meldung unter der Telefonnummer 02161-290. (cr) Rückfragen von Journalisten bitte an: Polizei Mönchengladbach Pressestelle Telefon: 02161/29 10 222 E-Mail: ...

mehr