Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Fahrbahnbelag durch brennenden Anhänger geschmolzen

MG-Schmölderpark (ots)

Am Sonntag (13.04.) gegen 19:11 Uhr, mussten Polizei und Feuerwehr zu einem Brand auf der Hubertusstraße in Mönchengladbach ausrücken. Beim Eintreffen stellten sie auf der Hubertusstraße einen Anhänger in Vollbrand fest. Die Feuerwehr führte sofort Löschmaßnahmen durch und die Polizei sorgte für eine Vollsperrung der Hubertusstraße in beide Fahrtrichtungen. Ermittlungen zu Folge kam ein 35-Jähriger Mönchengladbacher von einem Junggesellenabschied und befuhr mit seinem Gespann die Hubertusstraße in Fahrtrichtung Hirschweg. Während der Fahrt habe er aus dem Anhänger mit Plane Flammen wahrnehmen können. Daraufhin habe er sein Gespann angehalten, den Anhänger von seinem PKW abgekoppelt und sich mit seinem PKW in sichere Entfernung begeben. Darüber hinaus habe er andere Verkehrsteilnehmer gewarnt. Bevor die Einsatzkräfte vor Ort eingetroffen waren, habe es noch zwei Explosionen, vermutlich durch transportierte Gasflaschen, gegeben. Hinweise auf eine nicht vorschriftsmäßige Transportsicherung oder eine konkrete Brandursache konnten nicht erlangt werden. Ein technischer Defekt konnte ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Durch den Brand kam es zu erheblichem Sachschaden. Durch die Hitzeentwicklung verschmolzen Teile des Anhängers mit der Fahrbahn und beschädigten diese. Eine Reinigung des Fahrbahnbelags verlief entsprechend erfolglos. Der Anhänger musste von der Örtlichkeit abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Sperrung kam es zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Glücklicherweise kam es letztendlich zu keinem Personenschaden und zu keiner Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Beschädigung des Fahrbahnbelags und der daraus resultierenden Gefahrenstelle wurde die Mönchengladbacher Abfallbeseitigungsgesellschaft (MAGS) informiert. Diese sicherte die Gefahrenstelle auf der Hubertusstraße zwischen der Urftstraße und dem Hirschweg mit Warnbaken und einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km. Die Hubertusstraße ist in Höhe der Gefahrenstelle einspurig. Instandsetzungsarbeiten wurden durch die MAGS veranlasst. (Bi.)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell