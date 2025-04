Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Schwerer Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Rettungshubschrauber im Einsatz +++ Sperrung der B212 erforderlich

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham wurden am Donnerstag, 03. April 2025, 13:25 Uhr, drei Personen schwer verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem Kleintransporter auf der Burhaver Straße von Grebswarden kommend in Richtung Schweewarden unterwegs. Beim Queren der B212 missachtete er die Vorfahrt eines 53-Jährigen aus Nordenham, der die Bundesstraße mit einem Hyundai in Richtung Brake befuhr. Der Kleintransporter prallte frontal in die Fahrerseite des Pkws, der sich in der Folge drehte und auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen kam. Der Kleintransporter blockierte nach dem Unfall den Kreuzungsbereich.

Der 22-jährige Fahrer des Transporters erlitt schwere Verletzungen. Dasselbe gilt für den Autofahrer und seine 24-jährige Beifahrerin, ebenfalls aus Nordenham. Der 53-Jährige musste sogar von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Es rückten 45 Einsatzkräfte aus Nordenham und Schwewarden aus. Für den Transport des 22-Jährigen kam ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Insassen des Pkws wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.

Beide Autos waren schwer beschädigt, nicht mehr fahrbereit und mussten folglich abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wurde auf ungefähr 25.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die anschließende Dokumentation des Unfalls war im Bereich der Kreuzung eine Sperrung erforderlich. Für die Errichtung wurde die Straßenmeisterei Nordenham angefordert. Die Aufhebung der Sperrmaßnahmen wird erst nach der Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn möglich sein.

