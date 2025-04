POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Nordenham sind am Mittwoch, 02. April 2025, 17:10 Uhr, zwei Personen leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden. Zur Unfallzeit wollte eine 85-jährige Frau aus Nordenham mit einem Renault von der Rheinstraße in die Friedrich-Ebert-Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 18-jährigen ...

