Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Feuerwehreinsatz wegen vermeintlich durchgebranntes Kabel an Küchenherd

Freiburg (ots)

Ein vermeintlich durchgebranntes Kabel an einem Küchenherd löste am Sonntag, 06.10.2024, gegen 11.10 Uhr, einen Feuerwehreinsatz aus. Die Feuerwehr wurde zu einem Haus in die Lörracher Straße gerufen, da es an einem Küchenherd zu einer Stichflamme kam. Ursache der Stichflamme könnte ein technischer Defekt an einem Kabel gewesen sein. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die 11 Bewohner verließen kurzzeitig das Haus und wurden in den naheliegenden Räumlichkeiten der Feuerwehr versorgt. Nach dem Lüften der Räumlichkeiten konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell