POL-FR: Malsburg-Marzell: Motorradfahrerin fährt auf Motorradfahrer auf - Motorradfahrerin schwer verletzt

Freiburg (ots) - Bereits in der Zeit zwischen Mittwoch, 02.10.2024, 16:15 Uhr und Freitag, 04.10.2024, 6:30 Uhr wurde in ein Bürogebäude in der Nähe eines Möbelgeschäfts und eines Schnellrestaurants in der Freiburger Tullastraße eingebrochen. Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten mindestens einen Büroraum. Die ...

mehr