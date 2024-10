Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Brühl: Einbruch in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits in der Zeit zwischen Mittwoch, 02.10.2024, 16:15 Uhr und Freitag, 04.10.2024, 6:30 Uhr wurde in ein Bürogebäude in der Nähe eines Möbelgeschäfts und eines Schnellrestaurants in der Freiburger Tullastraße eingebrochen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte über die Haupteingangstüre gewaltsam Zutritt in das Gebäude und durchsuchten mindestens einen Büroraum.

Die Täterschaft entwendete einen Tresor. Zum Inhalt des Tresors sowie möglichem weiterem Diebesgut dauern die Ermittlungen an.

Der Polizeiposten Freiburg-Herdern bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0761 29607-0 oder rund um die Uhr beim Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761 882-4221) zu melden.

