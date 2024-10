POL-FR: Emmendingen: Autoteile entwendet - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 05.10.2024, kurz vor 18.00 Uhr, teilte eine Zeugin mit, dass mehrere Jugendliche am Rebhüsli im Gehrenweg randalieren würden. Ein weiterer Zeuge habe zudem beobachtet wie einer der Jugendlichen versucht habe die Tür des Rebhüsli einzutreten. Die Jugendliche ergriffen die Flucht. Am Rebhüsli konnte die Polizei dementsprechende ...

mehr