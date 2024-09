Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Unbekannter Gegenstand sorgt für Polizeieinsatz

Recklinghausen (ots)

Zeugen (Techniker) bemerkten am Montagvormittag einen zunächst unbekannten Gegenstand im Bereich einer Funkmastanlage - Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.

Gegen 10:30 Uhr wurde der Polizei ein mutmaßlich pyrotechnischer Gegenstand an einer Funkmastanlage an der Knappenstraße gemeldet. Vorsichtshalber wurde der Bereich weiträumig abgesperrt. Spezialkräfte der Polizei stellten vor Ort fest, dass es sich um einen Böller handelte. Der Gegenstand war nicht geeignet einen größeren Schaden an der Technik anzurichten.

Die Knappenstraße musste etwa vier Stunden lang aus Richtung Carl-Duisberg-Straße gesperrt werden. Die Polizei war mit mehreren Kräften im Einsatz. Der Einsatz war gegen 15 Uhr beendet.

