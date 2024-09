POL-RE: Haltern am See: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots) - Nach Streitigkeiten zwischen zwei Männern kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Steinstraße. Am Samstagabend (22:30) wurde die Polizei zu einen Streit zwischen einem Bewohner und einem Besucher in einem Hochhauses gerufen. Vor Ort versuchten die Polizeibeamten einen offensichtlich alkoholisieren 44-jährigen Gladbecker zu beruhigen. Als der 44-Jährige während des Gesprächs ...

mehr