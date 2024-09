Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Streit sorgt für Polizeieinsatz

Recklinghausen (ots)

Nach Streitigkeiten zwischen zwei Männern kam es zu einem größeren Polizeieinsatz an der Steinstraße.

Am Samstagabend (22:30) wurde die Polizei zu einen Streit zwischen einem Bewohner und einem Besucher in einem Hochhauses gerufen. Vor Ort versuchten die Polizeibeamten einen offensichtlich alkoholisieren 44-jährigen Gladbecker zu beruhigen. Als der 44-Jährige während des Gesprächs augenscheinlich beabsichtigte sich dem 50-Jährigen aus Gelsenkirchen zu nähern und diesen körperlich anzugreifen, wurde der Gladbecker von den Einsatzkräften fixiert. Der Mann wehrte sich massiv gegen die Maßnahme, außerdem versuchte sein Sohn (15 Jahre) die Polizei an der Maßnahme zu hindern. Ein weiterer, bislang unbekannter Mann, versuchte die Einsatzkräfte körperlich anzugreifen.

Aufgrund zahlreicher Schaulustiger und einer aufgebrachten Stimmung fuhren zwischenzeitlich weitere Polizeikräfte die Steinstraße an.

Schlussendlich musste der 44-Jährige mit zur Polizeiwache. Neben einer Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Polizeibeamte erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Bedrohung aus den ursprünglichen Streitigkeiten. Gegen den 15-Jährigen wurde ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell