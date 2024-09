Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kind an Zebrastreifen angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Oerweg/Ölpfad/Ludwig-Erhard-Allee ist heute Morgen ein 4-jähriger Junge aus Recklinghausen angefahren und leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 82-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen gegen 8 Uhr den Kreisverkehr in Richtung Ludwig-Erhard-Allee verlassen. Nachdem er kurz angehalten hatte, um einen Fußgänger am Zebrastreifen passieren zu lassen, fuhr er wieder los - und stieß dabei mit dem 4-Jährigen zusammen, der auf seinem Fahrrad über den Zebrastreifen fuhr. Die Eltern befanden sich noch auf dem Gehweg. Der 4-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.600 Euro geschätzt.

