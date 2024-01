Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend gegen 22.40 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt über eine Notausgangstür in ein Schulgebäude in der Straße "Große Domsfreiheit". Hier durchwühlte er mehrere Räumlichkeiten und nahm Bargeld an sich. Ein Fußgänger befand sich zur Tatzeit mit seinem Hund auf dem Herrenteichswall und nahm einen lauten Knall sowie einen Schatten am Schulkomplex war. Umgehend wählte dieser den Notruf. Die Polizei eilte zum Einsatzort und konnte den Eindringling auf frischer Tat festnehmen. Noch am heutigen Tage wurde der Mann einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Haft schickte.

