POL-OS: Rieste: Nachtrag zur Meldung "PKW kollidiert mit Zug" vom 07.05.2025

Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag kam es gegen kurz vor 15:00 Uhr zu einem Unfall an einem Bahnübergang in der Straße "Burlagerort". Der Fahrer eines Mercedes fuhr aus bislang ungeklärter Ursache trotz herannahenden Zuges über den unbeschrankten Bahnübergang. Infolgedessen kam es zur Kollision, wodurch der Mercedes-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Der Fahrer erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche ...

mehr