Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Drei Einsätze in 24 Stunden

Xanten

Sonntag/Montag, 05/06.01.2025 - In den vergangenen 24 Stunden musste die Feuerwehr Xanten dreimal tätig werden. Am Sonntagnachmittag wurde die Einheit Xanten-Birten um 17:44 Uhr zur Römerstraße in Birten alarmiert. Eine objektinterne Brandmeldeanlage hatte ausgelöst und die Gebäudeverantwortlichen alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Nach einer Begehung des Objektes konnte jedoch Entwarnung gegeben werden, es handelte sich um einen Fehlalarm. Nach gut einer Stunde war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Um 21:19 Uhr erfolgte ein erneuter Alarm für die Löscheinheit Birten. Auf der Rheinberger Straße war ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt. Ein PKW konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Baum. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Fahrzeuginsassen, während die Feuerwehr den Brandschutz sicherstellte und den Baum mittels Kettensäge entfernte. Nach knapp einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden.

Am Montagmorgen (04:24 Uhr) musste dann die Einheit Xanten-Mitte zur Kolpingstraße in Xanten ausrücken. Hier brannte eine Papiermülltonne aus ungeklärter Ursache, diese konnte durch einen Trupp schnell abgelöscht werden. Dieser Einsatz dauerte knapp 30 Minuten.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten