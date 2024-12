Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Treffen der Ehrenabteilung der Feuerwehr Xanten

Xanten (ots)

Die Ehrenabteilung der Feuerwehr Xanten traf sich in der vergangenen Woche zu ihrem traditionellen Jahrestreffen, welches in diesem Jahr bei der Einheit Xanten-Mitte ausgerichtet wurde. Der Einladung folgten 27 der insgesamt 48 Ehrenmitglieder, die durch ihre langjährige Mitgliedschaft und Verdienste einen besonderen Platz in der Geschichte der Feuerwehr Xanten einnehmen. Das Treffen war nicht nur eine Gelegenheit für das gemütliche Beisammensein, sondern auch ein Moment der Ehrung für zwei verdiente Mitglieder, die für ihre jahrzehntelange Zugehörigkeit und ihren Einsatz gewürdigt wurden. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die Ehrungen von Oberfeuerwehrmann Horst Heindorf (Einheit Mitte) und Unterbrandmeister Hermann Janssen (Einheit Wardt). Beide wurden für ihre außergewöhnliche Treue und ihren langjährigen Dienst in der Feuerwehr Xanten ausgezeichnet:

Oberfeuerwehrmann Horst Heindorf wurde für seine 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Heindorf trat am 11. November 1964 in die Feuerwehr Xanten ein und hat sich, bis zum Ausscheiden aus dem aktiven Feuerwehrdienst, stets mit großem Engagement für das Wohl der Stadt und ihrer Bürger eingesetzt. Unterbrandmeister Hermann Janssen wurde für seine 70-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet. Janssen trat bereits am 10. August 1954 in die Feuerwehr ein und hat in all den Jahren einen großen Beitrag zur Geschichte der Feuerwehr Xanten geleistet.

Die Auszeichnungen wurden von Bürgermeister Thomas Görtz, Kreisbrandmeister Udo Zurmühlen und der Leitung der Feuerwehr Xanten an die Jubilare überreicht.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell