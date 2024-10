POL-UN: Fröndenberg - Schwerpunktkontrollen des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Unna zusammen mit dem LAFP

Werne (ots) - Zu einem räuberischen Diebstahl auf einen auf dem Autohof an der Nordlippestraße in Werne geparkten Lkw samt Auflieger kam es Mittwochfrüh (23.10.2024). Drei bislang unbekannte Täter flüchteten erst zu Fuß, dann vermutlich in einem Pkw in unbekannte Richtung. Gegen 00.15 Uhr habe der in seinem Lkw-Führerhaus schlafende 45-Jährige Lkw-Fahrer Rüttelbewegungen am Fahrzeug wahrgenommen. Als er ...

