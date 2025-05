Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Verkehrsunfallflucht in der Straße "Barlagerort"- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Straße "Barlagerort", nicht unweit von der Kreuzung Westerfeldstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem ein 14-jähriger Fußgänger leicht verletzt wurde.

Der Jugendliche war gegen 13.30 Uhr am Straßenrand der obengenannten Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr die Straße ebenfalls in gleicher Richtung. Der Autofahrer geriet aus bislang unbekannten Gründen, zu weit nach rechts an den Straßenrand und kollidierte mit dem Fußgänger. Anschließend entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle, ohne dem Jugendlichen zu helfen. Bei dem PKW handelt es sich um einen silbernen Audi A4, mit dem amtlichen Kennzeichen "OS-??", bei dem der rechte Außenspiegel beschädigt ist.

Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich

- ca. 60-70 Jahre

- weiß-graue Haare

- keine Brille und ohne Bart.

Die Polizei Bersenbrück bittet nun Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich telefonisch unter 05439/9690 zu melden.

