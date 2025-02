Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Auf die Straße gestürzt - 82-Jähriger verstorben- Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Am Donnerstagvormittag (13.02.2025) ist ein 82 Jahre alter Mann in der Engelbergstraße verstorben. Der Mann war gemeinsam mit seiner 87 Jahre alten Frau gegen 08.10 Uhr zu Fuß in der Giebelstraße unterwegs und wartete an der Fußgängerampel, um die Engelbergstraße in Richtung Salamanderweg zu überqueren. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 82-Jährige auf die Fahrbahn. Dort streifte ihn ein 76 Jahre alter Opel-Fahrer, der nicht mehr bremsen konnte. Der 82-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Derzeit ist noch unklar, ob der Tod auf den Verkehrsunfall zurückgeht oder auf medizinischen Gründen beruht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

