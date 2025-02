POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Degerloch (ots) - Unbekannte sind am Donnerstag (13.02.2024) in ein Haus an der Reutlinger Straße eingebrochen und haben Schmuck gestohlen. Die Täter zerstörten zwischen 12.30 Uhr und 21.50 Uhr die Terrassentür und gelangten so in das Haus. Sie durchwühlten Schränke im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss und stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der ...

