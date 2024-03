Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Alleinunfall mit Motorrad

Warendorf (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Sonntag (03.03.2024, 13.25 Uhr) eine junge Motorradfahrerin in Beckum leicht verletzt worden.

Die 18-Jährige aus Hamm fuhr auf der Landstraße Unterberg aus Richtung Beckum kommend in Richtung Herzfeld. In einer scharfen Rechtskurve verlor sie die Kontrolle über das Motorrad und stieß gegen eine an der linken Seite stehende Kurventafel. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen und wurde durch die Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

