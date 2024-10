POL-EU: Kollision mit drei Fahrzeugen

Euskirchen-Kuchenheim (ots) - Im Zeitraum von Dienstag (1. Oktober), 18.50 Uhr, bis Mittwoch (2. Oktober), 7.28 Uhr, wurde in einen Kindergarten in der Münsterstraße in Euskirchen-Kuchenheim eingebrochen. Unbekannte hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in einen Büroraum. Aus dem Kindergarten wurde eine Geldbörse sowie Bargeld im unteren zweistelligen Euro-Bereich entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Anzeige bezüglich ...

