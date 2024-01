POL-NOM: Fehler beim Überholen

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Kottberg (Parkplatz Nahkauf), zwischen dem 22.01.2023, 18:00 Uhr und dem 23.01.2024, 07:30 Uhr Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss des Anhängers einer Elektromontage GmbH aus Augustdorf auf und entwendeten 2 Rollen Kupferkabel im Wert von ca. 1.500 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Bodenfelde, Tel.: 05572-948520 oder an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571-80060 Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

