Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfall im Kreuzungsbereich am Heger-Tor-Wall

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagmittag befuhr ein 75-jähriger Porschefahrer gegen 13:30 Uhr den linken Geradeausfahrstreifen auf dem Heger-Tor-Wall in Richtung Schlosswall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in Höhe des Kreuzungsbereichs an der Martinistraße zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden Mitsubishi, welcher in Richtung Neuer Graben fuhr. Der 75-Jährige Mann aus Georgsmarienhütte blieb, genauso wie die 32-jährige Fahrerin des Mitsubishis, eine Frau aus Osnabrück, unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Bei einer ersten Befragung gaben die beiden Verkehrsteilnehmenden an, bei Grün über die Kreuzung gefahren zu seien. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Diese melden sich bitte unter 0541/327-2503 (tagsüber) oder unter -2515.

