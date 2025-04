POL-DH: --- Syke - Vorfahrt missachtet

Diepholz (ots) - Unbekannte sind Ende letzter Woche in Sulingen in ein leestehendes Gebäude und in der Nacht zum Mittwoch in ein Restaurant eingebrochen. In der Zeit von Mittwoch, 03.04.25, bis Samstag, 06.04.25, sind ein oder mehrere Täter in ein leestehendes Wohn- und Geschäftshaus in Sulingen, Landwehr, eingebrochen. Die Täter gelangten durch eine rückwärtige Tür ins Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen ...

