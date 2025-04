Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Weyhe - Festnahmen nach Einbruch in Wertstoffhof ---

Diepholz (ots)

Nach einer Alarmauslösung gegen 00.05 Uhr in der Nacht zum Mittwoch am Wertstoffhof in Melchiorshausen, konnte die Polizei zwei Einbrecherinnen im Nahbereich festnehmen.

Nach der Alarmmeldung in der Margarete-Steiff-Straße in Melchiorshausen fiel der Polizei ein in unmittelbarer Nähe geparkter Pkw auf. In dem Fahrzeug konnten zwei Frauen im Alter von 30 und 41 Jahren angetroffen und festgenommen werden. Im Fahrzeug konnte die Polizei eine ganze Reihe Althandys und andere Elektrokleingeräte feststellen. Zusammen mit zwei weiteren Tätern waren die Festgenommenen zuvor in den Wertstoffhof eingebrochen, hatten einen Container für Elektroschrott aufgebrochen und diverse Althandys und Kleinteile entwendet. Die beiden Mittäter waren noch vor dem Eintreffen der Polizei geflüchtet. Die beiden Festgenommenen wurden zur Dienststelle gebracht.

Bei der näheren Überprüfung stellte sich heraus, dass die Gruppe gegen 22.00 Uhr bereits in den Wertstoffhof in Aschen, Lindloge, eingebrochen waren. Auch hier hatten sie einen Behälter aufgebrochen und Althandys und Kleinteile entwendet.

Die Polizei ermittelt und geht Hinweisen zu den beiden flüchtigen Tätern nach. Auch wird geprüft, ob weitere Diebstähle / Einbrüche auf das Konto der Tatverdächtigen gehen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell