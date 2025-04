Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bruchh.-Vilsen, Über 2 Promille - Twistringen, Drei Verletzte - Diepholz, Unfallflucht mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Bruchhausen-Vilsen - Über 2 Promille

Die Polizei hat am Dienstagmorgen gegen 08.30 Uhr in Bruchhausen-Vilsen eine erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Pkw-Fahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 62-Jährige befuhr mit ihrem VW die Bahnhofstraße, als sie der Polizei auffiel. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich schnell die starke Alkoholbeeinflussung heraus. Ein durchgeführter Test ergab 2,1 Promille. Die 62-Jährige musste eine Blutprobe abgeben und anschließend auch ihren Führerschein. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Twistringen - Drei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Bremer Straße / Osterstraße wurden am Dienstagmorgen drei Personen verletzt. Ein 24-jährige Pkw-Fahrer wollte von der Bremer Straße nach links in die Osterstraße abbiegen. Hierbei übersah er im Gegenverkehr den Pkw einer 33-jährige Fahrerin und beide Fahrzeuge kollidierten. Der 24-Jährige, die 33-Jährige und ihr 37-jähriger Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Schaden von ca. 6500 Euro.

Diepholz - Pkw beschädigt und geflüchtet

Ein Pkw Hyundai wurde in der Nacht zum Dienstag in der Zeppelinstraße beschädigt. Ein Unbekannter muss beim Vorbeifahren in Richtung Immelmannstraße den geparkten Pkw touchiert haben. Der Verursacher ist dann weitergefahren, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell