Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch - Radkappe verloren, Pkw beschädigt ---

Diepholz (ots)

Ein vermutlich weißer Kastenwagen hat am Montagabend gegen 19.15 Uhr in der Diepholzer Straße (B 51) während der Fahrt eine Radkappe verloren. Die Kappe löste sich während der Fahrt und prallte gegen die Front eines Pkw Kia. Der 24-jährige Fahrer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Pkw entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Der Fahrer des Kastenwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, insbesondere der Fahrer des Kastenwagens, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell