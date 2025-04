Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 06.04.2025

Rehden - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05.04.2025 zwischen 09:00 und 09:15 Uhr, fuhr mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen einen anderen, ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellten, Pkw VW. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligten an einem Verkehrsunfall nachgekommen zu sein. Am beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 entgegen.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 05.04.2025, gegen 18:48 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw rückwärts auf den Parkstreifen der von-Hünefeld-Straße in Diepholz. Hierbei kollidierte er mit dem dahinter geparkten Pkw Mercedes-Benz. Am Pkw des Geschädigten entstand leichter Sachschaden. Anschließend entfernte sich der Beteiligte 01 unerlaubt von der Verkehrsunfallörtlichkeit. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/971-0 entgegen.

Rehden- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Ein 29-Jähriger aus Rehden befuhr mit seinem Pkw Skoda die Schulstraße von Rehden kommend in Fahrtrichtung Düversbruch. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, touchierte einen Straßenpoller und verursachte einen Sachschaden. Der 29-Jährige entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch im Nahbereich angetroffen werden. Er stand unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Weyhe - Verkehrsunfall mit vier leichtverletzten Personen

Am Samstagnachmittag, 05.04.2025, gegen 14:55 Uhr kam es in Stuhr-Brinkum/Nord, auf der B6, zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine 26-jährige Tesla-Fahrerin aus Bremen befuhr die B6 aus Bremen kommend in Richtung Süden. In Höhe der Autobahnüberführung wechselte sie den Fahrstreifen und übersah dabei, dass vor ihr der Verkehr stand. Sie fuhr auf den Peugeot eines 32-jährigen aus Ehrenburg auf, der dadurch auf den Mercedes-Benz eines 26-jährigen Bremers geschoben wurde. Insgesamt wurden bei dem Unfall vier Personen leicht verletzt. Der Tesla und der Peugeot mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 10.000,-EUR

