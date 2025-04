Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom Samstag, 05.04.2025

Diepholz (ots)

Lembruch - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 04.04.205, gegen 17:15 Uhr, kam es in Lembruch, Rönnekers Hof, zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei konnte durch einen Zeugen beobachtet werden, wie das unfallverursachende Fahrzeug beabsichtigte, rückwärts aus einer Parklücke auszuparken. Hierbei beschädigte der Fahrzeugführer den abgestellten Pkw des Geschädigten. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden.

Diepholz - Verkehrsunfallflucht mit leichtverletztem Pedelecfahrer

Am Freitag, den 04.04.2025, kam es zwischen 16:40 und 16:45 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer (Pedelec). Ein 51-Jähriger aus Wetschen befuhr mit seinem Pedelec die "Lüderstraße" in Fahrtrichtung "Steinstraße". Als der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Pkw von einer Hofeinfahrt nach rechts auf die "Lüderstraße" aufbog, übersah er hierbei mutmaßlich den auf der Fahrbahn befindlichen Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei stürzte dieser und wurde leicht verletzt. Der Pkw entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Rehden - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag, den 04.04.2025, auf Samstag, 05.04.2025, kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer befuhr die Nienburger Straße in Fahrtrichtung Sulingen. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem schmalen Baum. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Fahrtrichtung Sulingen fort. Der unfallverursachende Pkw konnte durch die Polizei, ohne den Fahrzeugführer, im Nahbereich angetroffen werden. Der Pkw ist aufgrund der vorhandenen Schäden nicht mehr fahrbereit.

Lemförde - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 05.04.2025, gegen 01:20 Uhr beobachteten mehrere Zeugen, wie ein 41-jähriger aus Bohmte mit seinem Pkw rückwärts aus einer Parklücke fuhr. Hierbei beschädigt er einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit und konnte im Nahbereich durch die Polizei festgestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Stuhr - Körperverletzung

Am Freitagabend kam es in einem Linienbus zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Der Bus kam aus Bremen und fuhr zum ZOB Stuhr-Brinkum. Eine bislang unbekannte Frau beleidigte zunächst eine 15-Jährige. Anschließend mischten sich zwei junge Frauen aus Weyhe in den Streit ein, um die 15-Jährige zu schützen. Diese stieg an einer Haltestelle in Stuhr-Brinkum/Nord aus. Anschließend kam es zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen der Unbekannten und den beiden jungen Frauen aus Weyhe, welche geschlagen wurden. Von der Auseinandersetzung wurden Videos gefertigt, die der Polizei zur Verfügung gestellt wurden. Die Unbekannte und ihr männlicher Begleiter verließen den Bus, bevor sie von der Polizei angetroffen werden konnten.

Weyhe / Brinkum - Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 03./04.04.2025, wurden zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen. Der erste Automat befand sich in Weyhe-Sudweyhe an der Straße Bruchweiden. Dieser wurde ebenso wie der zweite Automat aufgebrochen. Ein Teil des darin befindlichen Geldes und Zigaretten wurden entwendet. Am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, teilten Zeugen mit, dass sich zwei Männer an einem Automaten in Stuhr-Brinkum an der Feldstraße zu schaffen machten. Bei dem Diebesgut handelt es sich ebenfalls um Geld und Zigaretten. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Männer flüchten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insgesamt entstand ein Schaden von über 1.000,-EUR.

Brinkum - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

In Stuhr-Brinkum kam es am Freitagmorgen, 04.04.2025, gegen 07:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der Radfahrer, ein 17-Jähriger aus Stuhr, befuhr mit einem Fahrrad den Kreisverkehr Bassumer Straße / Diepholzer Straße. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin aus Stuhr beabsichtigte mit ihrem Pkw den Kreisverkehr zu verlassen und übersah den Radfahrer. Infolgedessen kam es zu einem Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt und musste medizinisch versorgt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von 1.000,-EUR.

Weyhe-Leeste - Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

In Weyhe-Leeste kam es am Freitagvormittag, 04.04.2025, gegen 11:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Eine 64-jährige Stuhrerin wollte mit ihrem Pkw von einem Grundstück in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen 39-jährigen aus Stuhr, welcher den Radweg befuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich hierbei. Zur weiteren Versorgung wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Schaden von 2.000,-EUR.

