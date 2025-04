POL-DH: --- Twistringen, Lkw bleibt in Unterführung stecken - Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Bruchh-Vilsen, Polizei sucht Unfallzeugen

Polizeiinspektion Diepholz

Twistringen - Unfallflucht

Am Mittwochmorgen gegen 07.25 Uhr wurde in Twistringen an der Kreuzung Osterstraße / B 51 eine 16-jährige Radfahrende von einem Pkw angefahren und verletzt. Der Pkw-Fahrer, ein älterer Mann in grüner Arbeitskleidung, stieg aus und unterhielt sich mit der Radfahrerin. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Twistringen bittet den Pkw-Fahrer und weitere Zeugen, sich unter Tel. 04243 / 970570 zu melden.

Bruchhausen-Vilsen - Polizei sucht Unfallzeugen

Bereits am Donnerstag, 27.03.25, gegen 13.50 Uhr befuhr ein 58-jähriger Fahrer mit seinem Transporter die B 6 von Syke in Richtung Bremen. In Höhe Wrissenberg geriet er in einer Rechtskurve nach links durch den Gegenverkehr und prallte gegen die Leitplanke. Der 58-jährige Fahrer blieb unverletzt, die Unfallursache ist aber unklar. Es entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Die Polizei Bruchhausen-Vilsen bittet Zeugen des Unfalles, sich unter Tel. 04252 / 938250 zu melden.

Twistringen - An Unterführung hängengeblieben

Am Mittwochnachmittag gegen 17.10 Uhr ist ein 52-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Lkw unter der Bahnunterführung in der Bahnhofstraße steckengblieben. Der 52-Jährige befuhr mit dem Lkw die Bahnhofstraße aus Richtung Scharrendorf kommend. Er ignorierte die Höhenkontrolle und auch die Hinweisschilder und fuhr in die Unterführung. Bei der Wucht des Aufpralls wurde der Aufbau des Lkw teilweise abgerissen und zerstört. Der Lkw blieb stecken und musste aufwendig befreit werden. Der Schaden beträgt mindestens 20000 Euro.

