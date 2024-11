LPI-G: Diebstahl eines Minibaggers gescheitert

Greiz (ots) - Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Greizer Drogendealers. In der Wohnung des 40-Jährigen wurden 135 Gramm Marihuana, 25 Gramm Crystal Meth und 246 Ecstasy-Tabletten sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag sichergestellt. Der einschlägig polizeibekannte Tatverdächtige wurde festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Die Kriminalpolizei Gera hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

