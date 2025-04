Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Groß Mackenstedt, Flucht vor der Polizei scheitert - Heiligenfelde, Pkw überschlägt sich bei Unfall - Barnstorf, Lkw-Fahrer nach Unfall gesucht ---

Groß Mackenstedt - Flucht vor Polizei gescheitert

"Fahrkünste des Beamten zu gut" so lautete das Fazit eines Pkw-Fahrers nachdem er vergeblich versucht hatte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf der Delmenhorster Straße sollte in der vergangenen Nacht ein Mercedes einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Pkw-Fahrer entschloss zunächst sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten verfolgten ihn mit dem Streifenwagen unter anderem über die A28 und B75 ehe die Flucht in Bremen Huchting endete. Hier konnten der 59-jährige Fahrer und sein 18-jähriger Beifahrer verletzungsfrei gestellt werden. Als Grund für die aussichtslose Flucht stellte sich die nicht vorhandene Fahrerlaubnis des Fahrers heraus. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Brockum und Weyhe - Kupferkabel entwendet

Unbekannte Täter haben sich Dienstagnacht zwischen 02:45 und 03:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Metall- und Wertstoffhof im Gewerbering verschafft. Hier entwendeten sie neben zwei Tonnen Kupferkabeln auch einen Schlüssel für einen Gabelstapler. Der entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Auch in der Kirchstraße kam es zu einem gleichgelagerten Diebstahl von Kupferkabeln. Hier drangen die Täter in einem Zeitraum von Samstagabend bis Dienstagmorgen durch ein Fenster ein. Die Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch unklar.

Heiligenfelde - Pkw überschlägt sich durch Unfall

Am gestrigen Dienstag, gegen 11:30 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße (B6) im Einmündungsbereich zur Straße Unter den Eichen zu einem Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Pkw-Fahrer befuhr von Neubruchhausen kommend die Straße Unter den Eichen. Im Kreuzungsbereich zur B6 beabsichtigte er diese geradeaus zu queren, um weiter auf die Heiligenfelder Straße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision mit einer von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Unfallgegnerin aus Delmenhorst (58 Jahre). Durch den Zusammenstoß überschlug sich der Pkw des Unfallverursachers. Sowohl er als auch die Damen aus Delmenhorst wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 15.550 Euro geschätzt.

Barnstorf - Lkw-Fahrer als Zeuge eines Verkehrsunfalls gesucht

Am Dienstag, gegen 11:45 Uhr, kam es auf der L334 in Richtung Barnstorf zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw befuhren die benannte Straße von Rödenbeck in Richtung Barnstorf. Hierbei schließen beide Pkw auf einen vorausfahrenden Lkw auf. Der direkt hinter dem Lkw befindliche Opel-Fahrer setzte zum Überholen an. Zeitgleich tat dies auch der hinter dem Opel fahrende Audi-Fahrer. In dieser Reihenfolge überholen beide zunächst den Lkw. Diesen Überholvorgang setzte der Audi-Fahrer fort, um sich vor den Opel zu setzen. Folglich bremste der Audi-Fahrer den Opel-Fahrer aus woraufhin es zu einem Auffahrunfall kam. Die Polizei Barnstorf (05442-804770) sucht nun den Lkw-Fahrer, welcher Zeuge der Situation geworden sein könnte.

