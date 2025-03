Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 30.03.2025

Diepholz (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person in Wagenfeld

Am frühen Sonntagmorgen, um ca. 0:20 Uhr, befuhr eine 31jährige Frau aus Rahden mit einem Opel Corsa die Burlager Straße aus Lemförde kommend in Richtung Wagenfeld. Dabei kam sie auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit zwei Bäumen und kam in einem angrenzenden Graben zum Stehen. Infolge der Deformation des Fahrzeugs wurde sie im Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde sie schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 14.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in Syke

Am Samstag, um 09:36 Uhr, befuhr eine 65jährige Sykerin mit ihrem PKW der Marke VW die Schnepker Straße aus Syke kommend in Richtung Gödestorf. Im Bereich Schnepke beabsichtigte sie, nach links in den Fuhrenweg abzubiegen, und setzte den Fahrtrichtungsanzeiger. Ein hinter ihr fahrender 47jähriger Syker erkannte den Abbiegevorgang zu spät und setzte mit seinem PKW der Marke BMW zum Überholen an. Daraufhin kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Der BMW schleuderte im weiteren Verlauf gegen einen Baum. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.500 Euro.

Pedelec-, Fahrrad- und Ladendiebstahl durch einen Täter in Weyhe

Ein 50-jähriger Bremer beschäftigte die Polizei Weyhe am frühen Samstagmorgen. Er fiel der Polizei auf, da er zu ungewöhnlich früher Uhrzeit an einer Bushaltestelle wartete und in seiner Nähe ein hochwertiges Pedelec stand. Dieses hatte er zuvor an der Alten Poststraße in Weyhe entwendet. Anhand Videoaufzeichnungen wurde er eindeutig erkannt. Nachdem er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde, ging er zu einem nahegelegenen Supermarkt und entwendete dort eine Flasche Wodka und dann auch noch das Rad einer 83-jährigen Weyherin. Da der Mann wieder an einer Bushaltestelle saß und neben sich das Rad und die Flasche Wodka stehen hatte, konnte er eindeutig beiden neuen Taten zugeordnet werden. Das Damenrad konnte später der Weyherin ausgehändigt werden. Da der Mann später nicht erneut auffiel, ist davon auszugehen, dass er dann endlich einen Bus in Richtung Bremen genommen hatte.

Fahren ohne Fahrerlaubnis mit nicht angemeldetem Pkw in Seckenhausen

Ein 23-jähriger Mann aus Seckenhausen wurde durch die Polizei an einer Tankstelle in Weyhe-Leeste am Samstag gegen 19:30 h kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Pkw Renault, den der jungen Mann fuhr, mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen versehen war. Weiterhin war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Deswegen war für ihn die Fahrt beendet. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelec mit einer leicht verletzten Person in Stuhr-Varrel

Am Samstag um 14:35 h kam es in Stuhr-Varrel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Pedelec. Eine 58-jährige Stuhrerin wollte auf die Varreler Landstraße einfahren. Dabei übersah sie einen 76-Stuhrer, der mit seinem Pedelec auf der Varreler Landstraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, wollte sich aber eigenständig um eine medizinische Versorgung kümmern. An Pkw und Pedelec entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Weyhe-Jeebel

Am Samstagnachmittag, gg. 17:30 h, kam es in Weyhe-Jeebel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Krad. Ein 19-jähriger Syker fuhr mit seinem Pkw auf der Sudweyher Str. in Richtung Sudweyhe und wollte nach links in die Lahauser Straße abbiegen. Dabei beachtete er nicht den Vorrang eines 17-jährigen aus Oyten, der ihm mit seinem Leichtkraftrad entgegenkam. Bei dem Zusammenstoß wurde er 17-jährige leicht verletzt und vor Ort durch einen RTW versorgt. Sein Leichtkraftrad war nicht mehr fahrtauglich. Es entstand ein Sachschaden von über 12.000,-EUR.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell