Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung Polizeiinspektion Diepholz vom 29.03.2025

Diepholz (ots)

Jeebel - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Rennradfahrer

Am Freitagnachmittag befuhren ein 51-jähriger Weyher mit seinem Auto und ein 54-jähriger Weyher mit Rennrad hintereinander die Straße "In den Fuhren" im Ortsteil Jeebel der Gemeinde Weyhe. Als der Autofahrer aus bislang unbekannten Gründen stark bremste, fuhr der Rennradfahrer diesem hinten auf und zog sich schwerere Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Rennradfahrer wurde zur Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Sachschaden: ca. 500 Euro

