Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Siedenburg, Einbruch und Motorraddiebstahl - Sulingen und Wagenfeld, Verletzte bei Verkehrsunfällen ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Einbruch und Motorraddiebstahl

Am Donnerstagvormittag zwischen 07.30 Uhr und 10.30 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Päpser Heide eingebrochen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster durchsuchten im Haus mehrere Schränke und Schubläden. Aus der Garage entwendeten die Täter ein Motorrad der Marke Honda und einen Helm. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Sulingen - Pkw-Fahrer schwer verletzt

Ein 27-jähriger Pkw-Fahrer ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 27-Jährige befuhr die B 61 von Sulingen Richtung Barenburg. Er überholte einen Lkw und musste wegen Gegenverkehr kurz vor dem Lkw wieder einscheren. Hierbei verlor er die Kontrolle über den Pkw, geriet von der Straße ab und überschlug sich. Der 27-Jährige wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 8000 Euro.

Wagenfeld - Drei Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Burlager Straße / In den Branden wurden am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr drei Personen verletzt. Eine 19-jährige Pkw-Fahrerin wollte die Burlager Straße, aus der Straße In den Branden kommend, überqueren. Hierbei übersah sie den Pkw eines 27-jährigen Fahrers, der auf der Burlager Straße unterwegs war. Beide Pkw kollidierten und beide Fahrer wurden verletzt. Auch eine 23-jährige Mitfahrerin bei der 19-Jährigen wurde verletzt. Alle drei versorgte der Rettungsdienst. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt zusammen mindestens 14000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell